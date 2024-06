Повномасштабна війна неабияк вплинула на кар'єри, а іноді й життя українських спортсменів. Хтось нині боронить батьківщину на передовій, а хтось, попри всі труднощі, намагається пробитися на міжнародний рівень і розповісти про всі російські злочини.

В Україні стартував мультимедійний проєкт "The Will to Win" або ж "Воля до Перемоги", що також покликаний донести до світової спільноти правду про російсько-українську війну. Докладніше - у наступному матеріалі.

Проєкт об'єднав 6 історій про те, як велика війна вплинула на український спорт. Хто їх розповів - можна побачити на цих світлинах.

Серед героїв проєкту - і восьмирічна гімнастка Олександра Паскаль. Вона втратила ногу внаслідок російського обстрілу 22-го року, проте зберегла жагу до спорту та мріє про нові змагання. І колишня перша ракетка України Сергій Стаховський, який з початком повномасштабного вторгнення росії став на захист батьківщини зі зброєю в руках та продовжує свою військову службу.

Сергій Стаховський, майстер-сержант Центру спеціальних операцій "А" СБУ:

Моє основне послання, що ми навіть в умовах повномасштабної війни маємо продовжувати жити, маємо продовжувати думати про наступне покоління, про молодих спортсменів, які зростають, і намагатися дати їм хоч якесь світло в кінці цього достатньо важкого тунелю.

Марина та Владислава Алексіїви також героїні проєкту. Багаторазові чемпіонки світу з синхронного плавання зараз готуються до своїх чергових Олімпійських ігор. У Парижі планують не лише позмагатися за нові медалі.

Марина та Владислава Алексіїви, бронзові призерки літніх Олімпійських ігор-2020:

Зараз у спортсменів максимально велика відповідальність перед державою. Загинуло більш ніж 500 спортсменів, зруйновано більш ніж 500 спортивних майданчиків. І ми все це намагаємося донести до міжнародних медіа, спілкуватися ще більше про війну, навіть якщо нас не питають - треба все одно щось сказати. Показувати, що українці сильні й незламні люди, що спортсмени можуть не зважаючи на такі умови, можуть показувати гарні результати та представляти гідно свою країну.

До створення мультимедійного проєкту долучилася асоціація "Дивись українське!". Глядачам представлені не фотовиставки, а й кілька короткометражних документальних фільмів. Вони показують, як саме українські спортсмени долають драматичні виклики війни, особисті втрати та страждання.

Олена Ковальська, заступниця керівника Офісу Президента України:

Наш ворог зруйнував наші спортивні споруди, він вбив наших олімпійців, наших спортсменів, він змусив спортсменів йти воювати на фронт. Але час вирішує, сила вирішує, сміливість вирішує і буде так, що Україна буде в Парижі, а нашого ворога там не буде. Я щира вдячна ще раз усій команді, яка зробила цей неймовірний проєкт.

Матвій Бідний, т.в.о. міністра молоді та спорту України:

Хочу подякувати перш за все Офіс Президента за ту увагу, яка сьогодні приділяється нашому спорту, зокрема, підготовці до Олімпійських ігор. І розуміння того, якою важливою є ця трибуна задля того, щоб показувати наші цінності, наші прагнення і нашу волю до перемоги усьому світу.

Творці проєкту "Воля до Перемоги" кажуть: фотографії з підписами його героїв в майбутньому ще й допоможуть зібрати кошти на потреби наших захисників.