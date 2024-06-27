У четвер, 27 червня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, чим нам можуть допомогти країни Балтії, з якими сьогодні було підписано безпекові угоди.

Країни не найбільші, але все, що стосується країн Балтії - це найбільш палкі прихильники України. Вони адвокатують на будь-яких майданчиках Україну, вони допомагають з першого дня, у тому числі в абсолютній кількості. Так США чи Великобританія набагато більше зброї дають. Але, якщо відносно до того, що є в країні на складах - то країні Балтії дали нам набагато більше. Не в абсолютному, а у відносному значенні.

"І вони продовжують це робити, готові продовжувати, готові долучатись до будь-яких коаліцій, снарядових, дронових, РЕБ-коаліцій. Готові інвестувати зі своїх бюджетів відповідні кошти, щоб десь захопити для України відповідний інструмент чи взяти участь у суттєвому збільшені виробництва того чи іншого інструмента. Мені дуже подобаються угоди саме з Балтійськими країнами. Вони фіксують це чітке ставлення країн Балтії до війни, до тих ризиків, які несе рф", - додав він.