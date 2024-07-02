Угорщина відучора почала головувати в Раді Європейського Союзу. Тепер ця країна формуватиме порядок денний для зустрічей на рівні ЄС та виступатиме посередником під час дискусій між країнами. При цьому Будапешт послідовно затримує санкції проти росії, блокує військову допомогу Україні та сповільнює євроінтеграцію.

Як нова роль Угорщини в ЄС позначиться на відносинах між Україною та Євросоюзом? Аналізувала з експертами Ірина Іванова.

"Зробимо Європу знову великою". Це гасло, що нагадує промо президентської кампанії Дональда Трампа, взяла собі Угорщина на час головування в Раді ЄС. Серед пріоритетів: конкурентоздатність Європи, оборона, політика розширення, проблеми нелегальної міграції. Міністр Угорщини у справах ЄС Януш Бока каже, що його країна вестиме конструктивну роботу.

Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої безпекової ситуації, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін та складної демографічної ситуації. При головуванні ми будемо чесними брокерами, віддано працюватимемо з усіма країнами членами та інституціями.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Угорське головування припадає на період формування нової команди очільників євроінституцій та запуску роботи Європарламенту. Також воно стартує одразу за офіційним початком переговорів про вступ України в ЄС. Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан не підтримує цей процес, але каже, що не має наміру його блокувати. При цьому Будапешт висунув одинадцять вимог для подальшої євроінтеграції України, і Київ погодився їх виконати.

На думку українського політолога Олексія Буряченка, Будапешт скористається цими пунктами для політичного торгу.

Олексій Буряченко, політолог:

Унаслідок перемовин, там, може, скажуть: добре, ми підемо Україні на зустріч, Україна провела якісь там реформи, законопроєкти. Тепер у нас уже не 11 вимог, а там сім чи вісім. Тобто нас Угорщина затягує нас в цю маніпуляційну гру. Насправді ми маємо дуже помірковано, різко і професійно давати відповідь, що Україна дотримується всіх міжнародних вимог міграційного законодавства.

Важливі рішення стосовно України Євросоюз встигнув закрити за бельгійського головування, зазначає політолог. Це затвердження 14 пакета санкцій проти росії, юридичний початок переговорів про вступ України та підписання безпекової угоди з ЄС. Інші питання щодо України, наприклад, узгодження деталей щодо передачі кредиту на 50 мільярдів доларів, перебувають під опікою Єврокомісії та Євроради.

Олексій Буряченко, політолог:

Чи буде Угорщина і далі шукати можливості для блокування процесу або хоча б відтягнення його у часі? Я думаю, що так, буде. Але на суму допомоги це жодним чином не повпливає, і включаться нормальні компенсаційні механізми. Як не крути, ці останні три серйозні події з підписаними документами, вони дуже звузять по Україні поле для маневру Угорщині.

У будь-якому разі країни ЄС, як і раніше, знайдуть аргументи, щоб переконати Угорщину не перешкоджати вирішенню українських питань, переконаний політолог. Головування Угорщини триватиме до кінця року. Після чого - за принципом ротації - перейде до Польщі.