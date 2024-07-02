Марки "Русскій воєнний корабль" і "Доброго вечора, ми з України" не на конвертах, а на прапорах України. І це не принт, а ручна робота. Назарій Горбач почав створювати малюнки прямо на фронті. Каже, все що треба - це власне полотно, ручка, і три тижні терпіння. Наш репортаж.

Тут у нас марка "Доброго вечора, ми з України". Там, де трактором тягнуть танк по полю. Символічний досить такий малюнок.

Тонкі лінії на особливому для українців полотні Назарій наносить ручкою. Уважність та старанність - запорука вдалого малюнку.

Назарій Горбач, боєць Нацгвардії України:

Не зітреш. Уже навіть якщо десь щось не получилося, то вже треба переправляти, якось імпровізувати щось далі.

Двадцятидев'ятирічний Назарій Горбач - доброволець. З перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав Нацгвардії. Розфарбовувати прапори чоловік почав на фронті. Першими на полотні, на прохання побратимів, зобразив український тризуб та військову техніку.

Коли захисник повернувся додому, продовжив творити на українських стягах. І його роботи стали більш складними.

Назарій Горбач, боєць Нацгвардії України:

Я коли вже вернувся додому, з'явилась ідея намалювати марку "Русскій воєнний корабль, іди…" - усі знають, куди. Коли намалював ту, намалював другу марку.

Відтоді Назарій кожен вечір проводив за малюванням. Розповідає: працювати по тканині непросто. На один малюнок потрібно щонайменше три тижні.

Назарій Горбач, боєць Нацгвардії України:

Коли олівчиком наводжу контур, уже бачу собі візуально картинку, я починаю ручкою розмальовувати. Десь сильніше прижав, десь - слабше, десь - тіні передав. Терпіння треба багато мати.

Малюнки не на папері Назарій почав створювати ще у шкільні роки. Перша робота - картина у 3D-форматі на стіні власної кімнати. Її захисник намалював простим олівцем. Стінопис вдосконалював сім років.

Усе почалося звідси, з того джипа. Це була повністю рожева кімната. Накинув - і помалу-помалу пішов. Потім уже й третю стіну почав, щоб уже повністю всю кімнату розмалювати.

Марія Андрушко, бабуся Назарія Горбача:

Сварила, кажу, як ти стіну в таке помалював, але потім подивилась, що воно дуже гарно виходить намальовано.

За допомогою своєї творчості Назарій вирішив заробити гроші для побратима. Той на фронті втратив дві руки. На збір захисник випадково натрапив в одній із соцмереж. І досить швидко зміг накопичити майже 50 тисяч гривень.

Приїхав у гості до Василя, його підтримати. Намалював такий прапор ручкою, щоб подарувати його вам, для того, щоб допомогти зібрати Василю кошти на протези.

Наразі Назарій Горбач створив понад 30 малюнків. І планує іще розмальовувати патріотичні прапори.