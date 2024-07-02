Сирський відвідав штурмову бригаду "Лють" на Донеччині [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Нацполіції "Лють" на Донеччині. Про це повідомляє бригада у соцмережах.
Під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту. Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.
Також Головнокомандувач ЗС України та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті".
Об’єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" продовжує відбивати шалені навали ворога та постійні спроби захопити українські міста в Донецькій області.
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