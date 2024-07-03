Усе більше лідерів демократів хочуть, аби Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів [ Редагувати ]
Все більше лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб чинний президент Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.
Про це пише CNN, посилаючись на співробітників Демократичної партії та донорів Байдена.
Багато з них вважають, що Байден повинен припинити свою президентську кампанію, а деякі навіть наполягають, що це має статися вже цього тижня.
Один з депутатів, який спілкувався з CNN на умовах анонімності, заявив, що група демократів у Палаті представників "глибоко занепокоєні" здатністю Байдена перемогти. Він підкреслив, що якщо чинний президент США не зніме свою кандидатуру, то "ми, демократи, будемо все голосніше заявляти про нашу стурбованість".
Кампанія Байдена наполягає, що дебати з Трампом були просто "поганим вечором", проте демократи, які вимагають відставки Байдена, стверджують, що "це не був одноразовий інцидент, який можна виправити".
Як пише CNN, у середу, 3 липня, Байден має зустрітися з губернаторами-демократами та лідерами Конгресу. Ймовірно, там буде вирішуватися подальша участь чинного президента США у листопадових президентських виборах.
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