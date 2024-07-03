Україна отримала транш у розмірі 2,2 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду для підтримки державного бюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ці кошти є частиною програми EFF загальною сумою 16 мільярдів доларів. Шмигаль розповів, що для їх отримання Україна виконала "важливу домашню роботу" та успішно пройшла четвертий перегляд програми.

Цей транш допоможе уряду фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати медиків та вчителів.

Раніше у МВФ зазначали, що це вже четвертий перегляд програми EFF, і підкреслювали, що показники України залишаються високими, попри складні умови.