Трамп назвав Байдена "купою лайна" і заявив, що той вийде з перегонів (відео) [ Редагувати ]
Портал Daily Beast опублікував відеоролик, на якому експрезидент США Дональд Трамп розмірковує про результати дебатів з чинним президентом Джо Байденом.
На початку відеоролика Трамп називає Джо Байдена "старою, зламаною купою лайна". Англійською ця фраза звучить як "broken down pile of crap". Слово "crap" в англійській мові має кілька значень, наприклад "сміття". Однак найчастіше це слово перекладається як "лайно".
Експрезидент стверджує, що Байден програв дебати і зніме свою кандидатуру з майбутніх виборів. На думку Трампа, його місце займе віцепрезидент Камала Гарріс. Її Трамп вважає ще слабшим суперником.
Він просто вийшов, ви знаєте, він виходить з перегонів. Я вивів його (Джо Байдена - ред.) з перегонів, і це означає, що у нас є Камала, я думаю вона буде кращою. Вона така погана, вона така жалюгідна. Вона страшенно погана.
Після цього він знову починає говорити про Джо Байдена, стверджуючи, що чинний президент не зможе протистояти володимиру путіну та лідеру КНР Сі Цзіньпіну. Говорячи про останнього Дональд Трамп вживає слово fierce, що можна перекласти як "лютий" або "жорстокий".
Коли саме і де записаний цей відеоролик невідомо. Трамп сидить у гольф-карі і спілкується з людьми, які стоять поруч. У камеру експрезидент не дивився, а зйомка велася на рівні поясу оператора. Ймовірно, Трамп не знав, що його знімають.
Дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом відбулися в ніч проти 28 червня. За підсумками опитування телеканалу CNN, який організував дебати, 67% телеглядачів визнали, що переміг Трамп.
Після провальних для Байдена дебатів американські ЗМІ та спонсори кампанії Джо Байдена попросили чинного президента вийти з передвиборчих перегонів. Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року.
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