На Харківському напрямку російські війська продовжують штурмові дії за підтримки авіації. За минулу добу тут відбулося 15 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці. Активні бойові дії також точаться на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Герой України Віталій Литвин.

"Росіяни проводять фронтальні атаки, просто б'ють в лоб великою кількістю особового складу за підтримки оперативно-тактичної авіації. Тобто у них дуже велика кількість авіації на цьому напрямку, велика кількість керованих авіабомб. Там де вони не можуть захопити якусь позицію, спостережний пост або взводний опорний пункт, вони просто його знищують великою кількістю вильотів оперативно-тактичної авіації, яка скидає велику кількість авіабомб на наших захисників...

На Харківському напрямку зараз точаться бої на рубежі Вовчанську. І кількість бойових зіткнень зросла, штурмових дій на Куп'янському та Лиманському напрямку. Це і Макіївка, і Спірне, і Часів Яр. Саме на цих напрямках збільшилась кількість бойових зіткнень і штурмових дій противника за останній період часу.

Вони (росіяни - ред.) не полишають намірів повністю захопити Вовчанськ і прикладають для цього зусилля. Про це свідчать і спецпідрозділи російської федерації, і кількість боєприпасів, які вони застосовують на тому напрямку, і кількість вильотів оперативно-тактичної авіації.

Сказати, що цей напрямок найголовніший напрямок ворога - не можна, тому що у нас є такі важливі напрямки як Часів Яр, Лиманський і Куп'янський напрямок.

Тобто ворог на всіх ділянках фронту проводить активні штурмові дії, завдає масованих артилерійських обстрілів з застосуванням авіації по всій лінії фронту.

У Липнях після масованих ударів авіації вони знову починають штурмувати наші підрозділи. Коли вони впираються, вони застосовують тактику випаленої землі - скидають велику кількість вибухових речовин на наші голови. А зараз знову відправляють піхоту на штурмові дії.

Але на тому напрямку успіху противник не має, наші підрозділи не дають ворогу просуватися вглиб Харківщини та населеного пункту Липці", - розповів Віталій Литвин.