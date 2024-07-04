Державний ПриватБанк до кінця 2024 року продасть права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 4,8 млрд грн. Про це повідомила пресслужба банку.

В рамках затвердженої Урядом та НБУ політики скорочення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк планує до кінця 2024 року продати права вимоги за портфелем карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 4,8 млрд грн.

Запланований на продаж портфель включає споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

З портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані.

У березні 2024 року за результатами торгів на СЕТАМ банк успішно продав карткових кредитів на суму 491 млн грн за 13 101 000 грн (3% вартості).

Наприкінці червня в Україні заборонили використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх.