ПриватБанк у ніч на 22 червня проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками. Про це повідомила пресслужба держбанку.

У період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!

Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, повідомили в банку.

Нагадаємо, ПриватБанк встановив єдині ліміти на зняття готівки у мережі банкоматів на рівні 20 000 грн.