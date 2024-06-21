ПриватБанк на сім годин зупинить операції за картками та роботу банкоматів [ Редагувати ]
ПриватБанк у ніч на 22 червня проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками. Про це повідомила пресслужба держбанку.
У період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!
Процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, повідомили в банку.
Нагадаємо, ПриватБанк встановив єдині ліміти на зняття готівки у мережі банкоматів на рівні 20 000 грн.
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