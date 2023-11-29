Ігрова гарнітура – один із важливих аксесуарів сучасного геймера, адже звук дозволяє зануритися в ігровий процес по-максимуму, відчуваючи себе бійцем цифрового фронту.

В нас на огляді вже було кілька моделей дротових ігрових гарнітур, але тепер настала черга до бездротових. Сучасні бездротові ігрові гарнітури вже давно не поступаються за швидкістю та надійністю своїм дротовим побратимам.

Зазвичай за бездротові навушники потрібно було б викласти приблизно на 30% більше, ніж за класичні дротові, але зі здешевленням акумуляторів і технологій бездротового з'єднання кінцева вартість також починає знижуватися, що робить їх дуже привабливими та доступними для потенційних покупців.

В цьому огляді піде мова про модель бюджетного сегменту Bloody MR710 від виробника A4tech – це топова модель бренду. Причому за свої 2500 грн вона оснащена набагато більшою кількістю опцій, ніж може здатися на перший погляд. Які саме опції пропонує цей девайс, давайте розглянемо в нашому огляді.

Технічні характеристики

Підключення: Бездротовий зв'язок 2.4 ГГц, Bluetooth v5.0, дротовий аудіороз'єм 3,5 мм Робочий діапазон бездротового зв’язку: до 12-20 м

Вбудований акумулятор: літієва батарея ємністю 1200 мА*год

Час відтворення: 44 год (без RGB підсвітки) / 22 год (із підсвіткою)

Навушники: Динамік: 50 мм Частота: 20 Гц - 20 кГц Імпеданс: 16 Ом Чутливість: 105 дБ

Мікрофон Тип: однонаправлений Частота: 100 Гц - 10 кГц Чутливість: -42 дБ

Кабель: Зарядний кабель Type-C: 80 см Аудіокабель 3.5 мм: 150 см

Розміри: 205 х 205 х 93 мм

Вага: 335 г

Упаковка та комплект

Упакована Bloody MR710 в картонну коробочку із фірмовим червоно-чорним оформленням. Причому всередині знаходиться додаткова коробочка із більш щільного картону для бережливого захисту пристрою.

Комплект дійсно вражає своїм багатим вибором. Саме з нього вже можна зрозуміти, що оснащений Bloody MR710 досить широким вибором можливостей для підключення.

В комплекті йде: гарнітура, 80-сантиметровий кабель Type-C на Type-A, 150-сантиметровий кабель Type-C на AUX, подовжувач з Type-A, USB-ресівер 2,4 Ггц, і все це доповнює приємний мішечок для транспортування гарнітури.

Зовнішній вигляд

Коли розпаковуєш Bloody MR710, то одразу відчуваєш, що тримаєш в руках зовсім не бюджетний аксесуар, а майже преміальний пристрій.

По-перше вага – 335 грамів. Може здатись важкуватою, але це показує, що в корпусі використовуються недешеві матеріали. Також ідеальний розподіл балансу та використання м’яких проставок повністю нівелюють вагу.

По-друге дизайн із трикутною формою чаш нагадує більш дорогі моделі від конкурентів.

В основі конструкції – матовий пластик чорного кольору. Ще є варіант у білому виконанні. Розбавляють чорний колір червоні вставки, які додають ігрової агресивності загальному зовнішньому вигляду – фірмовий почерк бренду Bloody. Якість пластику та збірки на висоті – дуже якісне виконання, як у моделей топового сегменту.

RGB підсвітка – традиційний декоративний елемент ігрових аксесуарів на місці. Не сильно яскрава, але для економії заряду її можна вимкнути.

Єдине, що хотілося щоб Bloody MR710 мав складаний корпус для транспортування, але це мої власні побажання. Загалом до корпусу немає ніяких претензій.

Ергономіка

Мене здивувала вражаюча зручність Bloody MR710. Навушники ідеально сидять на моїй голові, причому вага взагалі не відчувається. Амбушури абсолютно не давлять і приємно огортають вуха.

В першу чергу хочу відзначити матеріал, з якого виконано амбушури та внутрішня частина оголівʼя. Це сітчаста тканина, що приємна на дотик та добре вентилюється, тому навіть у жару не буде ніяких проблем під час довготривалих ігрових сесій. Але у такого рішення є певний недолік: повної шумоізоляції чаші не створюють.

Чаші навушників можуть обертатися, а довжина оголів'я регулюється на 2 см по обидва боки. Також для зручності розташування на пласкій поверхні чаші можуть бути повернуті.

Органи керування та функціональність

Панель керування Bloody MR710 знаходиться на правій частині. Чесно кажучи, спершу навіть трохи розгублюєшся через широкі можливості керування, адже майже усі кнопки мають подвійну фнкціональність.

Тут знаходиться трьохпозиційний джойстик для регулювання гучності та відтворення музики, нижче розташований важіль живлення, що також служить для увімкнення та вимкнення мікрофона. Ця кнопка також відповідає за управління підсвіткою.

Нижче розташований роз'єм USB Type-C та світлодіодний індикатор режимів.

Автономність акумулятора ємністю 1200 мА*год достатня для роботи до 45 годин, і це при увімкненій підсвітці. Час заряджання до 100% – 2,5 години.

Сподобалось те, що мікрофон можна приховати в спеціальну комірку всередині навушників. Таке рішення мені здалось навіть зручнішим, ніж якби мікрофон просто знімався. Висувний мікрофон також має шумопоглинання, яка зменшує фонові та навколишні шуми – перевірено в Zoom та Skype-конференціях, мене чути було дуже добре.

Під’єднання

Bloody MR710 пропонує кілька варіантів підключення: класичним дротовим способом, по Bluetooth та через радіо-інтерфейс 2,4 Ггц. Кожен має як свої переваги, так і недоліки.

Дротовий спосіб через перехідник 3,5 мм дозволяє під’єднувати гарнітуру навіть у геймпади для ігрових приставок, але заважає своїм кабелем. Bluetooth 5.0 звільняє від дротів, але має невеликий радіус покриття. Радіо-інтерфейс 2,4 ГГц працює швидше Bluetooh, має більший радіус покриття, але не показує рівень заряду навушників.

В цілому недоліки не дуже суттєвими, а ось щодо переваг, то найкращий спосіб передачі звуку мені сподобався саме через радіо-інтерфейс 2,4 ГГц.

Звук та загальні враження

Мені сподобалось, як навушники відтворюють музику та звучать в іграх. Варто зазначити присутність тривимірної сцени, яка сподобається геймерам, адже вона дозволяє відчути просторове звучання – це відчувається дуже переконливим.

Радує той факт, що ця гарнітура уникає неприємних рис, характерних для багатьох ігрових навушників, таких як надмірний бас та недостатність інших частот. Тут звучання відносно збалансоване, бас присутній у відповідних пропорціях. Хоча деталізація звучання хороша, але відчуття, що середній діапазон трохи стиснутий, не зникає.

В загальному підсумку звук у Bloody MR710 для даного цінового сегменту вражає своєю якістю та універсальністю.

Із недоліків я відзначу лише не дуже приємний голосовий асистент, який постійно та гучно буде вам нагадувати що навушники увімкнені чи вимкнуті.

Раніше ми робили огляд ігрового керма для автосимуляторів Gembird STR-M-01.

Висловлюємо величезну подяку EDG GROUP за наданий пристрій на огляд