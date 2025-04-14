Китай призупинив експорт рідкісноземельних мінералів та магнітів, необхідних виробникам автомобілів, аерокосмічної техніки, а також компаніям з виробництва напівпровідників та військовим підрядникам. Про це повідомляє газета The New York Times.

Заходи було вжито на тлі ескалації торговельного конфлікту після запровадження президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт. Постачання було зупинено, доки уряд КНР розробляє нову систему регулювання експорту.

Після впровадження нова система може перешкодити поставкам певним компаніям, включаючи американських військових підрядників.

4 квітня уряд КНР обмежив експорт шести важких рідкісноземельних металів, які повністю переробляються в Китаї, а також рідкісноземельних магнітів, 90 відсотків яких виробляються в Китаї. Матеріали тепер можуть бути надіслані з Китаю лише за наявності спеціальних експортних ліцензій.

Читайте також Трамп розчарований своїми радниками через мита - Bild

Як зазначає газета, рідкісноземельні магніти становлять незначну частку від загального обсягу китайського експорту до Сполучених Штатів та інших країн, тому серйозних збитків КНР не отримає.

Рідкісноземельні елементи (РЗЕ) - група з 17 металів, включаючи 15 лантаноїдів, а також скандій та ітрій.

Геологічна служба США вважає 50 корисних копалин, які мають вирішальне значення для економіки та нацбезпеки. До списку увійшли марганець, літій, титан, нікель, графіт, берилій та інші.

2 квітня Трамп оголосив про введення мит до 50% проти 211 країн та територій, пояснивши це необхідністю відновити економіку США. Його рішення та заходи у відповідь Китаю спровокували падіння світових ринків.

Також впав курс долара до валют ключових партнерів США, ціни на нафту Brent знизилися до мінімуму за чотири роки. Деякі аналітики заявили про високу ймовірність рецесії у США та падіння ВВП.

Китай оголосив, що з 10 квітня підвищить мито на імпорт товарів зі США на 50% - до 84%. На тлі митної війни курс юаня під час торгів у Китаї опустився до 17-річного мінімуму.