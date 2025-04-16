Колишній президент США Джо Байден вперше публічно розкритикував другий термін президента Дональда Трампа. Байден виступив на національній конференції захисників, радників і представників інвалідів (ACRD) у Чикаго. Він назвав дії адміністрації Трампа щодо Управління соцзабезпечення деструктивними. Слова колишнього президента наводить телеканал CNN.

Подивіться, що сталося зараз. Менше ніж за 100 днів ця нова адміністрація наробила стільки - завдала стільки шкоди та стільки руйнувань. Просто захоплює дух (It's kind of breathtaking), що це може статися так скоро.

Україну Байден не згадував. Промова була присвячена питанням соціального забезпечення громадян, фінансування якої може скоротити Трамп. Експрезидент заявив, що нова влада вже звільнила зі Служби соцзабезпечення 7 тисяч працівників, включаючи найдосвідченіших службовців.

Експрезидент жодного разу не назвав Дональда Трампа на ім'я, використовуючи натомість слова "цей хлопець".

Політик також не згадав безпосередньо голову Департаменту держефективності (DOGE) Ілона Маска, однак розкритикував культуру в новій адміністрації, яку порівняв з "технологічними стартапами".

Вони наслідують стару фразу з технологічних стартапів - цитата: "рухайся швидко, ламай речі". Ну, вони, звісно, ​​ламають речі. Вони спочатку стріляють, а потім ціляться. І в результаті виходить багато непотрібного болю та безсонних ночей.

У лютому Ілон Маск назвав систему соцзабезпечення в США "найбільшим в історії шахрайством". Так Маск прокоментував інформацію про те, що кількість американців, які отримують соцдопомогу, перевищує чисельність населення.