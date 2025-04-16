У Китаї раптово померли кілька провідних вчених у галузі ШІ - ЗМІ [ Редагувати ]
У Китаї впродовж останніх років загадково та раптово померло кілька відомих китайських фахівців у сфері розвитку штучного інтелекту. Про це пише гонконзька газета South China Morning Post.
Ці смерті викликали питання та побоювання з приводу особистої безпеки дослідників та рівня стресу, який вони зазнають. Ця стурбованість тим більше актуальна, що ШІ перебуває у центрі технологічної війни між Китаєм та США.
Газета нагадує про смерть у червні 2022 року Сунь Цзяня, провідного вченого китайської компанії Megvii Technologies та визнаного експерта у галузі машинного зору.
Сунь Цзян мав світову популярність і був включений до списку кращих молодих учених за версією MIT Technology Review. Причини смерті 45-річного фахівця не були оприлюднені. Компанія лише повідомила, що сталося це внаслідок "раптової хвороби".
Через рік газети повідомили про смерть одного з відомих експертів у галузі військового застосування ШІ та доцента пекінського Національного університету оборонних технологій Фен Янхе, якому було 38 років. Про причини смерті не повідомлялося.
Того ж року від хвороби, яку ніхто так і не назвав, несподівано помер засновник великої технологічної компанії SenseTime і професор Китайського університету в Гонконгу Тан Сяоу. Йому було 55 років.
Ще через рік несподівано помер співзасновник та головний директор з інновацій компанії Yidu Tech Хе Чжі. Йому був 41 рік.
А вже цього року з'явилося повідомлення про смерть Цюань Юйхуея, експерта з машинного зору та доцента Школи комп'ютерних наук при Південно-Китайському технологічному університеті. Причин смерті дослідника також не розголошувалися.
Нагадаємо, 20 січня китайська компанія DeepSeek представила свою модель штучного інтелекту R1. Компанія заявила, що їй вдалося створити модель, яка ні в чому не поступається західним конкурентам, при цьому витратила лише $6 млн на її навчання - у рази менше, ніж OpenAI. Це викликало обвал котирувань акцій американських технологічних компаній, пов'язаних з розробкою ШІ.
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