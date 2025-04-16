Кейт Бланшетт готова завершити акторську кар'єру. Про це рішення 55-річна австралійська актриса повідомила лондонській The Times.

Я цілком серйозно налаштована на те, щоб залишити професію.

Бланшетт не повідомила, а її інтерв'юери не стали уточнювати, наскільки на її рішення, вплинула очевидна невдача її останньої театральної роботи.

У лондонському Barbican Theatre щойно перестали показувати "Чайку", де австралійська актриса зіграла Ніну Зарічну. На думку критиків, Бланшетт була у цій постановці на висоті, але не змогла врятувати "клішованого Чехова".

Водночас кінокритики відзначають успіх її останнього фільму - шпигунського трилера "Чорна валіза" ("The Insider") Стівена Содерберга "The Insider". Особливо хвалять виконавців головних ролей - Кейт Бланшетт і Майкла Фассбендера, які зіграли подружжя досвідчених розвідників.

Кейт Бланшетт - дворазова лауреатка "Оскара" і чотириразова - "Золотого глобуса". Першу золоту статуетку вона отримала за роль голлівудської зірки Кетрін Хепберн у драмі Мартіна Скорсезе "Авіатор" (The Aviator, 2004).

У 2013 році на екрани вийшла драма Вуді Аллена "Жасмин", в якій Бланшетт виконала роль жінки, яка втратила будинок, стан, чоловіка. Критики назвали цю роботу однією з найяскравіших у її кар'єрі. Вона принесла їй численні нагороди, зокрема премію BAFTA, "Оскар" та "Золотий глобус".