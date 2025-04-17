Перед Великоднем віряни традиційно чекають на сходження Благодатного вогню. З року в рік це відбувається у Велику Суботу напередодні Великодня у Храмі Гробу Господнього (храмі Воскресіння Христового) у Єрусалимі.

Напередодні Великодня ізраїльська поліція запровадила обмеження на відвідування храму та прилеглих вулиць, щоб скерувати потоки прочан у день Великого Четверга, коли омовіння ніг.

Церемонію традиційно проводять грецький Єрусалимський православний патріархат разом із представниками Святогробського братства, ченцями Єрусалимської православної церкви і представником Вірменської апостольської церкви.

Сходить Благодатний вогонь у Кувуклії - каплиці в центрі храму Воскресіння Христового, що приховує печеру Гробу Господнього, де знаходиться плита, під якою розташовувалося місце поховання Ісуса Христа.

Згідно церемонії грецький патріарх молиться у Кувуклії. Перед церемонією його обов’язково обшукують, щоб він не мав сірників чи запальнички. У самому ж храмі усі свічки і лампадки мають бути погашені. Вхід у Кувуклію зачиняється зсередини храму і на двері накладається воскова печатка. Після того, як вогонь зійшов, Патріарх запалює і виносить 33 свічки, що символізують кількість років життя Ісуса Христа..

За всю історію нікому не вдалося розкрити таємницю сходження Благодатного вогню, незважаючи на численні спроби. Благодатний вогонь символізує появу Ісуса Христа на землі після Воскресіння.

Патріарх передає полум'я тисячам людей, які чекають у церкві та за її межами. Віряни традиційно передають вогонь один одному, щоб запалити свічки та лампадки, які розвезуть по всьому світу. Віряни вважають, що Благодатний вогонь має особливу силу і приносить благословення в оселю.

За переказами, коли Благодатний вогонь не зійде, розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа та кінець усього живого.