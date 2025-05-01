У 2025 році жодних нових податків на продаж автомобілів не запроваджувалось. Все, як і було раніше:

1-е продане авто (мотоцикл або мопед) на рік - без податку;

2-е продане авто - 5% ПДФО і 5% військовий збір;

3-е й далі - 18% ПДФО і 5% військовий збір, тобто 23%.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ні, жодних податків нових на продаж авто немає. Є загальна система. Якщо ти продаєш автівку одну за рік - ти взагалі нічого не сплачуєш.

Якщо ти продаєш дві автівки, то з другої ти сплачуєш "5+5" - 5% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб - ред.) і 5% військового збору.

Якщо ти продаєш третю автівку за рік, то третьої ти сплачуєш 18%+5%, тобто 23%.

Така процедура існує вже багато років в Україні, єдине, що з нового року піднявся військовий збір на 3,5%, але він піднявся для будь-яких операцій", - розповів Данило Гетманцев.