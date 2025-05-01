Клуби Мессі та Роналду в один день вилетіли з провідних континентальних турнірів [ Редагувати ]
Клуби Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду в один день та на одній стадії вилетіли з провідних континентальних клубних турнірів.
Клуб Головної футбольної ліги (MLS) "Інтер Майамі", за який виступає восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Мессі, з рахунком 1:3 програв "Ванкуверу" у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів КОНКАКАФ (Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну).
А клуб "Ан-Наср" із Саудівської Аравії, за який виступає Роналду, не зміг вийти у фінал азіатської Ліги чемпіонів. У півфіналі він поступився восьмій команді чемпіонату Японії "Кавасакі Фронталі" - 2:3.
У вирішальний момент Роналду не зміг вразити порожні ворота. Після матчу Роналду ще довго рефлексував через втрачений момент.
Роналду та Мессі ще не завоювали жодного серйозного трофею після від'їзду з Європи.
Ліонелю Мессі 37 років, він виступає за "Інтер Майамі" з липня 2023 року. У минулому сезоні Мессі став переможцем регулярного чемпіонату MLS і був визнаний найкращим гравцем турніру.
З 2003 по 2021 рік він виступав за "Барселону", з якою став десятикратним чемпіоном Іспанії, чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів та триразовим переможцем клубного чемпіонату світу.
Також він виступав за французький "Парі Сен-Жермен", з яким двічі виборов золото національного чемпіонату. Зі збірною Аргентини Мессі виграв чемпіонат світу (2022) та Кубок Америки (2021, 2024).
Кріштіану Роналду 40 років, він виступає за "Ан-Наср" з 2023 року. Його нинішній контракт спливає у червні 2025 року. У поточному сезоні португалець провів за клуб 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 33 голи та віддав 4 результативні передачі.
Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, переможцем Ліги націй, найкращим бомбардиром в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів, клубних чемпіонатів світу. Роналду першим із футболістів досяг позначки 900 голів за кар'єру в офіційних матчах. П'ять разів португальський форвард отримував "Золотий м'яч".
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