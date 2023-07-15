Аргентинський нападник Ліонель Мессі офіційно представлений як гравець "Інтера Маямі". Про це повідомляє футбольний клуб "Інтер Маямі".

Аргентинець отримав рекордний контракт.

Мессі приєднався до "Інтера Маямі" на правах вільного агента. У червні сплив термін дії його контракту з "ПСЖ", за який він виступав протягом двох останніх років.

Відомо, що 36-річний аргентинець виступатиме за американську команду під 10-м номером.