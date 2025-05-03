Президента Сербії Вучича госпіталізували після візиту до США [ Редагувати ]
Президента Сербії Александра Вучича госпіталізували до Військово-медичної академії у Белграді. Він відчув нездужання під час візиту до США і вирішив достроково перервати поїздку. Про це повідомляє телеканал РТС.
У Військово-медичній академії главу держави зустріли міністр охорони здоров'я Златибор Лончар та доктор Драган Дінчич. Причиною погіршення самопочуття президента Сербії Вучича стало різке підвищення артеріального тиску
Під час візиту до США, який розпочався 30 квітня, Вучич зустрівся з конгресменом Клаудією Тені, колишнім мером Нью-Йорка Руді Джуліані та сербськими бізнесменами, які мешкають у Сполучених Штатах. Він також збирався зустрітися із президентом США Дональдом Трампом та іншими високопосадовими членами Республіканської партії.
Александр Вучич раптово відчув себе зле у Флориді після обіду. Він пройшов обстеження та вирішив повернутися до Сербії. Більшість запланованих заходів та зустрічей, заради яких він прибув до США, скасовано.
55-річний Александр Вучич обіймає посаду президента Сербії з 1 червня 2017 року.
Раніше Александр Вучич заявляв, що планує прилетіти до Москви на святкування 80-річчя Дня Перемоги 9 травня. В Євросоюзі попередили, що вояж Вучича до путіна "дорого коштуватиме Сербії".
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