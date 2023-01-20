Сербія втратила "запал" щодо членства в ЄС - Вучич [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Сербії Александр Вучич заявив, що його країна вже не настільки хоче вступати до ЄС, як раніше.
Він зазначив, що сприймає перспективу вступу Сербії до ЄС в найближчому майбутньому "песимістично".
"Ми вже не маємо того ж запалу, як раніше - так само, як і Європейський Союз не такий захоплений нами, як ми думали", - заявив президент Сербії.
Однак Вучич вважає, "важливою і гарною" ідею Європейської політичної спільноти - міжурядового форуму, створеного у 2022 році після повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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