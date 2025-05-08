Незважаючи на "парадне перемир'я", оголошене володимиром путнім, російська авіація з ночі активізувала обстріли Сумської області. З початку доби лише там прилетіло понад 100 керованих авіабомб. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Перемир'я путінське, "парадне" так зване, розпочалося тим, що після нуля годин тактична авіація ворога просто бомбить Сумщина безперестанку. Якщо ми вночі очікували, що щось зміниться, то ми побачили лише відсутність ударних БПЛА типу "шахед" і дронів-імітаторів.

Протягом минулої доби запустили три хвилі дронів-імітаторів і шахедів, понад 200 загалом кількість. Було збито 81 за перші дві хвилі, а потім ще 20 збито ППО. Близько 70 було локаційно втрачені.

"Шахедів" ми не побачили цієї ночі, але побачили величезну кількість так званих КАБів - керованих авіабомб, які запускає тактична авіація. Буквально з 2:20 ночі почалися нальоти на Сумську область, саме КАБів. Станом на зараз майже 100 керованих авіабомб залетіли по одній Сумські області", - розповів Юрій Ігнат.