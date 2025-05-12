У ніч на 12 травня російська окупаційна армія запустила по Україні 108 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторами різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запускав дрони з Брянська, Орла, Шаталова, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

30 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.