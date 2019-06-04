Вот уже и началось самое ягодное время, на рынках уже можно увидеть в продаже всеми любимую клубнику.

В первую очередь, клубника - это, конечно же, отличный десерт, но не менее активно она используется в лечебных и косметических целях, пишет Ivona.

Клубника содержит массу полезных веществ, необходимых для здоровья женщин. Эта ягода по праву считается одним из главных источников минералов. В ней содержится железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь.

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Кроме того, в состав клубники входит целый комплекс витаминов, в том числе А, В и С. Это известные антиоксиданты, благодаря которым кожа становится упругой и эластичной. Клубника богата фолиевой кислотой, незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы.

Полезна клубника и в борьбе с целлюлитом: мелкие косточки ягоды выступают в роли пилинга, стимулируя кровообращение в проблемных зонах, а кислоты отбеливают кожу и повышают ее упругость.

Клубника, благодаря небольшой калорийности, является популярным продуктом во время диет и разгрузочных дней. Она обладает мягким слабительным эффектом, поэтому способствует очищению кишечника и детоксикации всего организма.

Употребление клубники улучшает зрение, помогает при подагре, укрепляет память, ускоряет обменные процессы в организме. Благодаря салициловой кислоте клубника обладает противовоспалительным свойством.

Вред клубники

Большое количество фруктовых кислот в составе клубники делает ее вредной для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется употреблять клубнику и при гипертонии, особенно больным, принимающим препараты на основе энаприла.

В сочетании с ягодой он может создать повышенную нагрузку на почки.

Клубника - довольно сильный аллерген, поэтому вводи ее в меню постепенно. А клубничные маски для лица сначала тестируй на небольшом участке кожи.

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