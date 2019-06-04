Клубника летом: польза и вред для женского здоровья [ Редактировать ]
Вот уже и началось самое ягодное время, на рынках уже можно увидеть в продаже всеми любимую клубнику.
В первую очередь, клубника - это, конечно же, отличный десерт, но не менее активно она используется в лечебных и косметических целях, пишет Ivona.
Клубника содержит массу полезных веществ, необходимых для здоровья женщин. Эта ягода по праву считается одним из главных источников минералов. В ней содержится железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь.
Кроме того, в состав клубники входит целый комплекс витаминов, в том числе А, В и С. Это известные антиоксиданты, благодаря которым кожа становится упругой и эластичной. Клубника богата фолиевой кислотой, незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы.
Полезна клубника и в борьбе с целлюлитом: мелкие косточки ягоды выступают в роли пилинга, стимулируя кровообращение в проблемных зонах, а кислоты отбеливают кожу и повышают ее упругость.
Клубника, благодаря небольшой калорийности, является популярным продуктом во время диет и разгрузочных дней. Она обладает мягким слабительным эффектом, поэтому способствует очищению кишечника и детоксикации всего организма.
Употребление клубники улучшает зрение, помогает при подагре, укрепляет память, ускоряет обменные процессы в организме. Благодаря салициловой кислоте клубника обладает противовоспалительным свойством.
Вред клубники
Большое количество фруктовых кислот в составе клубники делает ее вредной для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется употреблять клубнику и при гипертонии, особенно больным, принимающим препараты на основе энаприла.
В сочетании с ягодой он может создать повышенную нагрузку на почки.
Клубника - довольно сильный аллерген, поэтому вводи ее в меню постепенно. А клубничные маски для лица сначала тестируй на небольшом участке кожи.
Также узнайте, от чего человеческий организм защитит кофе.
по теме
Как бросить курить: продукты, которые помогут избавиться от привычки
Ни для кого не секрет, что никотин вредит нашему организму. Однако для многих людей это не является причиной для отказа от него. Тем, кто все же решаются на этот шаг, приходится нелегко, так как отучить организм от воздействия никотина весьма сложно. Важную роль в этом вопросе играет и питание человека
Кому нельзя есть зелень
Зелень полезна для здоровья. Однако далеко не всем можно ее есть
Кому нельзя есть кабачки
Кабачки - полезный овощ. В нем содержится много калия, кальция, фосфора, магния, железа, витаминов
Кому нельзя есть огурцы
С приближением лета на прилавках магазинов появляется все больше огурцов
В Украине резко подешевел популярный овощ
Украинские рынки завалили молодой картошкой отечественного производства