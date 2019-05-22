Кому нельзя есть клубнику [ Редактировать ]
С приходом лета приближается и сезон клубники - полезной ягоды, которую любят не только дети, но и взрослые. Несмотря на уникальные свойства клубники, есть противопоказания к ее употреблению. О них пишет Оtvetin.
В зону риска попадают:
- Аллергики. Клубника содержит такое вещество, которое вызывает у некоторых людей жуткую аллергию, эти вещества называют антоцианами. Именно этим веществам ягода обязана красному цвету.
- Кроме аллергиков, клубнику не стоит есть много людям, страдающим болями в суставах и подагрой. Клубника только усилит болевые ощущения в суставах.
- Так же не рекомендуется употреблять клубнику больным на гастрит и на гастродуоденит.
- Язвенникам так же эта ягода противопоказана.
- Нельзя одновременно есть клубнику и принимать лекарство от давления (на основе энаприла). Это даст дополнительную нежелательную нагрузку на почки.
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