С приходом лета приближается и сезон клубники - полезной ягоды, которую любят не только дети, но и взрослые. Несмотря на уникальные свойства клубники, есть противопоказания к ее употреблению. О них пишет Оtvetin.

В зону риска попадают:

Аллергики. Клубника содержит такое вещество, которое вызывает у некоторых людей жуткую аллергию, эти вещества называют антоцианами. Именно этим веществам ягода обязана красному цвету. Кроме аллергиков, клубнику не стоит есть много людям, страдающим болями в суставах и подагрой. Клубника только усилит болевые ощущения в суставах. Так же не рекомендуется употреблять клубнику больным на гастрит и на гастродуоденит. Язвенникам так же эта ягода противопоказана. Нельзя одновременно есть клубнику и принимать лекарство от давления (на основе энаприла). Это даст дополнительную нежелательную нагрузку на почки.

Смотрите также, кому нельзя есть чеснок. Также мы писали, кому стоит отказаться от консервации.