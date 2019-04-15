В Китае умерла одна из четырех оставшихся в мире мягкотелых черепах Свайно. Причина ее смерти пока неизвестна, сообщает BBC.

90-летняя черепаха умерла в зоопарке Сучжоу на юге Китая. Персонал зоопарка и международные эксперты за 24 часа до смерти животного пытались пятый раз ее оплодотворить.

Теперь в мире осталось только три черепахи Свайно: одна в китайском зоопарке (самец), еще две живут в дикой природе во Вьетнаме (их пол неизвестен).

В зоопарке отметили, что после оплодотворения у черепахи не было никаких осложнений, ее состояние здоровья было в норме. Впрочем следующий день ее состояние резко ухудшилось. Причину смерти черепахи выясняют, а образцы ткани яичников взяли для дальнейших исследований.

Черепахи Свайно находятся под угрозой вымирания из-за охоты, чрезмерного вылова рыбы и разрушения среды их обитания (они живут в реках, озерах, болотах).

Черепахи Свайно, или мягкотелые черепахи Янцзы живут 80-100 лет. Длина верхней части экзоскелета (спины) 109 см, ширина - 160-200 см. Вес черепахи - до 200 кг. Самки крупнее размером самцов.

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