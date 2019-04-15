Області гальмують закупівлю обладнання для першокласників. Гроші, які уряд виділив на реформу початкової школи, ніяк не можуть освоїти в п'яти регіонах. Чому? Та як це вплине на якість навчання? Дізнавалися мої колеги.

За програмою нової української школи у селі Бондарів з вересня навчатимуться два перших класи. Зустрічати "першачків" вже готується учителька Галина Йосипівна. Каже - з обіцяного обладнання для класу - поки що не отримала нічого.

"Ви знаєте дедактичні матеріали ми маємо ще із тих років. Такі що можуть хоч це нова школа але ми застосуємо і тепер. І таблиці що ми маємо із тих років. А от ноутбуки візьмемо з дому. Нічого також дома маємо. І будемо виходити з того що є. Добре що тепер є хоч підручники, бо того року і підручників не було запізнилися", - говорить Галина Коваль, викладач школи в селі Боднарів.

У цьому приміщенні нині навчається четвертий клас. Та вже з першого вересня його планують переобладнати для першачків. Однак, кардинально змінити класну кімнату - не вдасться - каже педагог. Якщо держава не дасть обіцяне.

"За свої кошти. Я й не рахувала. Там один контейнер 45 гривень, менший 28, 18 гривень. - Ви не чекаєте поки дадуть? - Ні не чекаємо, дадуть, добре, головне щоб шафи дали", - Галина Коваль, викладач школи в селі Боднарів.

В обласному департаменті освіти пояснюють школи висловили свої потреби стосовно кількості парт. А ось про необхідність комп'ютерів і дидактичних матеріалів - у них ніхто ще не запитував.

"Відбулися наради в департаменті освіти і проінформовано нас що проводяться тендери закупівлі для придбання матеріалів для нової української школи і власне відділ освіти подав потребу на забезпеченість партами поки що", - говорить Лідія Максим'як, керівниця управління освіти Калушської РДА.

Загалом без необхідного обладнання, а це компютери, парти та дидактичні матеріали - на Прикарпатті ризикують залишитися 800 перших класів. Кошти на їх придбання - більше 38 мільйонів гривень - обласна рада і досі не розподілила.

У міністерстві освіти пояснюють гроші є, понад два мільярди. Але коли вони надійдуть - мають вирішити на рівні областей.

"Області треба поділити ці кошти віповідно цих правил між містами, ОТГ і районами. І ось отут є певна проблема. Це може зробити тільки сесія обласної ради. Якщо сесія не збирається, вони не мають кворуму, тоді іде отаке блокування. На жаль, в деяких областях є так, що обласна державна адміністрація не завжди добре живе з обласною радою, тому виникають такі затримки. Бо без цього розподілу ти не можеш дати грошей на ті райони, які є засновниками - ОТГ або містам, вони не можуть організувати тендер", - говорить Павло Хобзей, перший заступник міністра освіти і науки України.

І у міністерстві, і у школах сподіваються - порозуміння на рівні областей таки досягнуть. І першого вересня першокласники усіх шкіл розпочнуть новий навчальний рік у підготовлених класах.