Трьох убивць затримали у столиці. Вони готували ще один замах - про це повідомили у поліції. У лютому зловмисники вбили ювеліра. А тоді стали готуватися до нападу на його родичів та друзів.

Зокрема планували кинути в людей гранату. Під час обшуку у них вилучили пістолети Макарова, понад тисячу набоїв різного калібру, ручні гранати, балаклави та рації. Тепер зловмисникам може світити до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув'язнення.

"Особи планували вчинити ще низку тяжких злочинів. Їх було затримано фактично на стадії приготування до скоєння цих злочинів. Також є інформація, що вони причетні до викрадення предметів мистецтва в європейській країні", - говорить Андрій Крищенко, начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві.