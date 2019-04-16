У столиці затримали убивць ювеліра Сергія Кисельова [ Редактировать ]
Трьох убивць затримали у столиці. Вони готували ще один замах - про це повідомили у поліції. У лютому зловмисники вбили ювеліра. А тоді стали готуватися до нападу на його родичів та друзів.
Зокрема планували кинути в людей гранату. Під час обшуку у них вилучили пістолети Макарова, понад тисячу набоїв різного калібру, ручні гранати, балаклави та рації. Тепер зловмисникам може світити до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне ув'язнення.
"Особи планували вчинити ще низку тяжких злочинів. Їх було затримано фактично на стадії приготування до скоєння цих злочинів. Також є інформація, що вони причетні до викрадення предметів мистецтва в європейській країні", - говорить Андрій Крищенко, начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві.
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