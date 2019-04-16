Пожар в Нотр-Дам де Пари: Трамп предложил помощь в восстановлении собора [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь в восстановлении после пожара Собора Богоматери в Париже. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Так, Трамп заявил о поддержке французов и всей страны.
"Мы поддерживаем Францию сегодня и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France! (Да здравствует Франция!)", - говорится в сообщении.
16 апреля 2019 г.
Ранее в Париже назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети было опубликовано видео пожара внутри храма. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.
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