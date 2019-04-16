Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помощь в восстановлении после пожара Собора Богоматери в Париже. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Так, Трамп заявил о поддержке французов и всей страны.

"Мы поддерживаем Францию сегодня и предлагаем свою помощь в восстановлении этого незаменимого символа западной цивилизации. Vive la France! (Да здравствует Франция!)", - говорится в сообщении.

Ранее в Париже назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети было опубликовано видео пожара внутри храма. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.