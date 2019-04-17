Жена Владимира Этуша написала эмоциональный пост через 40 дней после смерти артиста. Елена Этуш призналась, что все еще не может понять и принять утрату.

"Сорок дней. Сорок дней без тебя. Ты не вышел на минутку. Ты не пошел погулять и не вышел по делам. Ты ушел навсегда и больше не вернешься. Я пока не могу это понять и принять. Ведь ты же обещал мне, что не умрешь, помнишь? И не сдержал обещания. Но я понимаю, что, значит, ты не смог его сдержать. Ведь ты же всегда был человеком слова и выполнял то, что обещал.

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Мне очень плохо без тебя. И никогда не будет хорошо. Я не знаю, насколько длинной будет моя жизнь, но счастливой она уже не будет. Никогда. Все, что мне отпущено, я постараюсь прожить так, чтобы тебе не было за меня стыдно. Чтобы ты мог мною гордиться. ВЕДЬ Я ТАК ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!" – написала Елена Этуш в Facebook.

Вдову артиста стараются поддержать в комментариях.

"Елена, вы такая красивая женщина, у вас все будет хорошо, боль утихнет. Вы счастливая женщина с вами воспоминания о замечательном человеке, берегите себя. Вы у себя одна., Леночка! Родная. Счастье в том, что Вы прикоснулись к такому человеку! И Вы - чудесная, если Он Вас выбрал", - пишут Елене.

Напомним, Владимира Этуша не стало 9 марта, артисту было 96 лет. Елена Этуш - четвертая супруга актера, она преподаватель английского языка.