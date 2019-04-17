У селищі Чорнобай на Черкащині місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Аби оминути розбиту об'їзну дорогу, фури масово рушили через населений пункт. І це при тому, що вантажівкам проїзд через селище заборонений.

Люди обурені, адже ні місцева влада, ні поліція на це не реагують.

"Це листівочки, ми закликаєм усіх жителів щоб долучались до нашої акції і задавали питання місцевій владі - де наші дороги", - Поки Людмила роздає водіям листівки, інші активісти - перекрили центральний бульвар Чорнобая. Жінка розповідає - на акцію вийшли через ущент розбиті дороги.

"Не те, що по них їздить - ходить навіть страшно! І ми хочемо, щоб наша місцева влада звернула на це увагу, бо вже дістало!", - обурена Людмила Пономаренко, мешканка селища Чорнобай.

Єдиний транспорт, який блокують активісти - це вантажівки. Саме вони, на думку людей, і зруйнували дороги. Попри знаки заборони для транзиту важковаговиків, фури їдуть через Чорнобай, оминаючи об'їзну трасу.

"Транзит великогабаритних транспортних засобів заборонено через центр селища. Вони фізично не можуть проїхати по об'їзній, бо там немає дороги", - говорить Павло Собко, громадський активіст.

А такий ось вигляд має та сама об'їзна у напрямку Оржиці. Вже років п'ять, - кажуть люди, - як вона перетворилась на суцільну яму. Через заблокований рух у Чорнобаї Валерій вирішив уперше поїхати в об'їзд.

"Дорог нету вообще, дорог нету! Это, что? Дорога, что ли?", - обурений Валерій, водій вантажівки.

Голова райадміністрації запевняє: для нього самого об'їзна - "головний біль". Дорога на балансі обласної служби автодоріг, і ремонтувати її район не має права. Хоча цьогоріч САД таки виділила гроші.

"На дорогу Н-08 , що проходить по Чорнобаївському району, виділено 8 мільйонів гривень службою автомобільних доріг, на дорогу "Мельники -Чорнобай - Хрестителево" виділено всього-на-всього 1 мільйон 900", - зазначив Сергій Джоболда, голова Чорнобаївської райадміністрації.

Хоча ремонт тільки об'їзної потребує щонайменше 30 мільйонів гривень. У службі автодоріг пояснюють - гроші на об'їзну (1 мільйон 900) виділили у межах державного фінансування. Району теж пропонують до нього долучитись.

"Є зміни до статті 97 бюджетного кодексу. Там чітко виписано, що орган місцевого самоврядування може виділяти кошти на спів-фінансування на дороги загального користування державного значення", - говорить Геннадій Андрєєв, заступник керівника Служби автомобільних доріг у Черкаській області.

Районні чиновники і раді б, але запевняють: грошей на спів-фінансування у місцевому бюджеті не передбачено. Такими відповідями люди незадоволені і вже незабаром планують повністю перекрити рух, але вже не у селищі... а на трасі державного значення.