В Одессе "заминировали" международный аэропорт [ Редактировать ]
В Одессе поступило сообщение о "минировании" международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Информация поступила на электронный адрес аэропорта.
На место происшествия были направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС.
В ходе обследования "Международного аэропорта Одесса" и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено.
Ранее сообщалось, что в Днепре экстренно эвакуируют людей из аэропорта, а также что в Киеве заминировали отель "Днепр".
по теме
В Одессе загорелась психиатрическая больница (видео)
Во вторник, 16 апреля, в Одессе загорелся областной медицинский центр психического здоровья
Авто известного шоумена разбили (видео)
В понедельник, 15 апреля, в Одессе изуродовали авто известного украинского артиста Влада Ямы
В порту Черноморска нашли "радиационные" удобрения
В Черноморском порту отгружали небезопасную селитру в биг-бегах
Ми пам'ятаємо: Юрій Бойко привітав жителів Одеси з Днем визволення від фашистів
Одеса сьогодні святкує визволення міста від нацистських загарбників. Ворога вибили з міста 75 років тому. Як відзначили ювілей?