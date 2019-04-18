В Одессе поступило сообщение о "минировании" международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация поступила на электронный адрес аэропорта.

На место происшествия были направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС.

В ходе обследования "Международного аэропорта Одесса" и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Ранее сообщалось, что в Днепре экстренно эвакуируют людей из аэропорта, а также что в Киеве заминировали отель "Днепр".