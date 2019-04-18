Двох чиновників Києво-Святошинського району заскочили на отриманні так званих "відкатів" на суму понад 100 тисяч гривень.

Як повідомили у прес-службі Нац-поліції, двоє директорів комунальних підприємств організували корупційну схему, за якою отримували 20 відсотків від суми договору на постачання харчів у заклади освіти. Під час обшуків у помешканні одного з них знайшли велику суму грошей у різній валюті та багато зброї з набоями. Зокрема: пістолети, три нарізних карабіни, глушник, автомати та мисливську рушницю.

Обом посадовцям оголосили підозру за статтями про одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.