План наполнения госбюджета системно не выполняется - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Серьезные проблемы с выполнением госбюджета 2019 года сохраняются, и их решение должно стать одним из приоритетов после выборов. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформой - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя оперативные данные Госказначейства о выполнении Государственного бюджета.
"В марте 2019 года план по доходам оказался снова недовыполненным на 10%, а по итогам первого квартала - на 4,9% или более чем на 10,9 миллиардов гривен. Это стало следствием непродуманной экономической политики последних лет", - заявил Сергей Левочкин.
По его словам, значительное отставание от плана по общему фонду госбюджета сохраняется. По общему фонду в госбюджет за первые два месяца 2019 года поступило 100,8 млрд грн. доходов, что всего на 0,1 млрд грн. больше, чем в январе-феврале 2018 года и на 10,3% или 11,5 млрд грн. меньше, чем план общего фонда на первые два месяца (112,4 млрд грн.).
Оппозиционный политик отметил, что выполнение плана доходов по общему фонду было сорвано из-за недобора по рентным платежам (-7,5% или минус 0,7 млрд грн. от плана на период), внутренним акцизам (-42,7% и 4,6 млрд грн.), внутреннему НДС с учетом возмещения (-38,7% и 5,7 млрд грн.), импортному НДС (-12,2% и 5,9 млрд грн.) и ввозной пошлине (-9,5% и 0,35 млрд грн.).
"Чуть лучше ситуация со сбором доходов в спецфонд. Однако это удалось сделать в основном за счет разовых источников, прежде всего за счет активизации растаможки автомобилей на еврономерах. Действие этого фактора носило краткосрочный характер, связанный с завершением 22 февраля льготного периода для растаможки этих автомобилей. Строить выполнение бюджета на таких факторах - значит обрекать людей на социальный кризис уже летом нынешнего года", - отметил Сергей Левочкин.
Народный депутат привел данные о том, что дополнительные доходы от акцизов, импортного НДС, импортной пошлины на транспортные средства, которые были ввезены в Украину в таможенном режиме транзита либо временного ввоза в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона о налогообложении импортных автомобилей, в январе-феврале 2019 года составили 6,8 млрд грн.
"Уже в ближайшие месяцы должен быть поставлен вопрос о смене приоритетов бюджетной политики, в которой ключевые места должны занимать социальные расходы и расходы на развитие экономики. Бюджет Украины не должен зависеть от разовой "растаможки", - резюмировал Сергей Левочкин.
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