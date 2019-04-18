TAYANNA раскрыла секрет похудения [ Редактировать ]
Украинская певица TAYANNA рассказала, как ей удается сохранять отличную фигуру, сообщает "Сегодня".
Популярная певица призналась, что главный секрет стройности заключается в принципах питания.
"Я не придерживаюсь поста специально, но уже много лет питаюсь в основном растительной пищей – овощи, фрукты, иногда рыба. Заметила, что в таком режиме питания чувствую себя намного легче - ведь ем в основном то, что быстро усваивается", - рассказала TAYANNA.
Также, по словам певицы, очень важно качество продуктов:
"Стараюсь не переедать - и всем советую. К сожалению, когда я на гастролях, часто нет возможности питаться полноценно и качественно. Но тоже нашла выход: например, перекусы заменяю фруктовыми батончиками, которые можно купить практически на каждой заправке".
Раньше сообщалось о том, что TAYANNA регулярно избивал муж.
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