Украинская певица TAYANNA рассказала, как ей удается сохранять отличную фигуру, сообщает "Сегодня".



Популярная певица призналась, что главный секрет стройности заключается в принципах питания.



"Я не придерживаюсь поста специально, но уже много лет питаюсь в основном растительной пищей – овощи, фрукты, иногда рыба. Заметила, что в таком режиме питания чувствую себя намного легче - ведь ем в основном то, что быстро усваивается", - рассказала TAYANNA.

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Также, по словам певицы, очень важно качество продуктов:



"Стараюсь не переедать - и всем советую. К сожалению, когда я на гастролях, часто нет возможности питаться полноценно и качественно. Но тоже нашла выход: например, перекусы заменяю фруктовыми батончиками, которые можно купить практически на каждой заправке".

Раньше сообщалось о том, что TAYANNA регулярно избивал муж.