Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму відеозверненні

Рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і можливо, навіть, дефолтом. Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму відеозверненні.

Про що ще сьогодні говорив глава держави ви зможете подивитися наприкінці випуску.