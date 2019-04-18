Петро Порошенко назвав ризики відміни націоналізації "Приватбанку" [ Редактировать ]
Рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і можливо, навіть, дефолтом. Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму відеозверненні.
Про що ще сьогодні говорив глава держави ви зможете подивитися наприкінці випуску.
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