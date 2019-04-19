Россия сорвала объявление "пасхального перемирия" на Донбассе [ Редактировать ]
Во время переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Россия отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении "пасхального перемирия" с 19 апреля. Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.
Она рассказала, что скайп-конференция длилась в течение 6 часов. Переговоры завершились безрезультатно.
"РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе", - написала Геращенко.
Также она сообщила, что на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.
"РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о "гражданской войне, внутреннем конфликте" и необходимости "прямого диалога" с ОРДЛО", - добавила Геращенко.
Пасхальное перемирие должно вступить в силу 19 апреля в полдень.
Напомним, украинская армия вернула 20 кв. км территорий на Донбассе.
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