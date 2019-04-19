ЄС та США відреагували на судове рішення у справі "ПриватБанку" [ Редактировать ]
Міжнародні партнери України відреагували на судове рішення у справі "ПриватБанку".
Посольство США нагадало, що 2016 Вашингтон підтримав націоналізацію "ПриватБанку". І це був єдиний спосіб захистити вкладників. Також в амбасаді схвально оцінили реформу установи.
Представництво ЄС в Україні поширило аналогічну заяву. Там зазначили - обвинувачення та суд мають узяти до уваги звіт фахівців агенції Kroll, яка виконувала аудит "Приватбанку" на замовлення НБУ.
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