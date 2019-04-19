Міжнародні партнери України відреагували на судове рішення у справі "ПриватБанку".

Посольство США нагадало, що 2016 Вашингтон підтримав націоналізацію "ПриватБанку". І це був єдиний спосіб захистити вкладників. Також в амбасаді схвально оцінили реформу установи.

Представництво ЄС в Україні поширило аналогічну заяву. Там зазначили - обвинувачення та суд мають узяти до уваги звіт фахівців агенції Kroll, яка виконувала аудит "Приватбанку" на замовлення НБУ.