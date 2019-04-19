Рух транспорту в день дебатів

Через дебати на "Олімпійському", рух громадського транспорту в центрі Києва сьогодні буде змінено.

З 10 до 22 години з обмеженнями працюватимуть станції метро "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Також змінять графік курсування автобусів і тролейбусів центром столиці. Докладнішу інформацію можна знайти на сайті "Київпастрансу".