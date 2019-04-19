Порой в жизни происходят вещи, которые нельзя назвать никак иначе, как мистика. Кто-то в это верит, кто-то относится скептически. Астрологи утверждают, что связь со всем мистическим больше всего прослеживается у трех знаков зодиака. Об этом пишет zznaki.ru.

Скорпион

Этот знак зодиака обожает разгадывать тайны. Он с интересом читает детективы или смотрит "запутанные" шоу. Его притягивает все загадочное, его увлекают запредельные возможности человека, часто он даже начинает развивать собственные экстрасенсорные способности.

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Скорпионы чаще других знаков увлекаются магией, им хочется управлять этим миром. Ну или по крайней мере собственной жизнью.

А магия как раз позволяет это сделать. Но Скорпион помнит об опасностях, подстерегающих любого на этом скользком пути. Хочешь магическим способом влиять на других, будь готов получить обратный удар.

Рыбы

Представители этого знака зодиака тоже увлечены мистикой. Но в отличие от Скорпионов, они - не исследователи или ищейки. Рыбам нужно совсем другое.

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Они хотят проникнуть в глубинный смысл жизни нашей Вселенной, почувствовать свое единство с ней, слиться с миром в прекрасной гармонии. Поэтому многие из них увлечены эзотерикой, уфологией и духовным развитием.

Рыбы постоянно ощущают дыхание Высших сил, они видят вокруг красоту, которую не замечают все остальные.

Рак

Представители третьего водного знака больше всех остальных верят во всевозможные народные приметы и поверья, стараются их соблюдать, чтобы не навлечь на себя проблем. Раки читают гороскопы для себя и всех членов семьи, покупают обереги и талисманы, произносят защитные молитвы.

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Рожденные под созвездием Рака, особенно женщины, нередко обращаются за помощью к гадалкам, ведуньям, астрологам или экстрасенсам.

Они убеждены, что существуют скрытые силы во Вселенной. И лучше с ними подружиться, чтобы обеспечить себе удачу в будущем и счастье в настоящем. Кстати, загляните в таблицу совместимости знаков зодиака в любви.

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