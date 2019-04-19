У людей, которые пропускают завтрак и едят перед сном, увеличивается риск смерти от сердечного приступа. К такому выводу пришли исследователи, которые отобрали 113 пациентов с одной из тяжелых форм инфаркта, пишет MedicalXpress.

Средний возраст участников эксперимента - 60 лет, 73% из них были мужчинами.

Пациентов опросили по поводу из привычек, связанных с питанием, а также о случаях госпитализации в отделение сердечной реанимации.

Они прошли опрос, в ходе которого указали, завтракали ли они по утрам и принимали ли пищу за два часа до сна. Завтрак пропускали 58% добровольцев, поздно ужинали 51%, а обе привычки были у 41%. Оказалось, что у людей с обеими особенностями питания риск смерти, повторного инфаркта и стенокардии был в 4-5 раз выше в течение 30 дней после выписки из больницы. Ученые подчеркнули, что завтрак должен снабжать организм 15–35% от общего суточного объема калорий. А интервал между сном и ужином обязательно должен составлять минимум два часа.

Ранее специалисты рассказали, какие продукты не стоит употреблять, чтобы не навредить своему организму.