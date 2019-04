В небе над США пролетел крупный метеор, оставив за собой сине-зеленый след в небе. Об этом множество очевидцев сообщили на своих станицах в соцсетях.

Американцы утверждают, что небесное тело светилось очень ярко, оставляя за собой яркий сине-зеленый след. Метеор напоминал "светящийся шар", похожий на шаровую молнию.

Американское метеорное общество сообщило о поступлении 325 сообщений о метеоре.​

В NASA классифицировали космическое тело как болид или суперболид. Отмечается, что его яркость превышает 4,7 звездной величины, что ярче Венеры.

Meteor captured by my camera over the Chesapeake Bay/ mouth of the Potomac in the Northern Neck of Virginia. #meteor @capitalweather @WTOP @wusa9 @nbcwashington pic.twitter.com/BPePFwDXe5