Огромный "светящийся шар" напугал жителей США (видео) [ Редактировать ]
В небе над США пролетел крупный метеор, оставив за собой сине-зеленый след в небе. Об этом множество очевидцев сообщили на своих станицах в соцсетях.
Американцы утверждают, что небесное тело светилось очень ярко, оставляя за собой яркий сине-зеленый след. Метеор напоминал "светящийся шар", похожий на шаровую молнию.
Американское метеорное общество сообщило о поступлении 325 сообщений о метеоре.
В NASA классифицировали космическое тело как болид или суперболид. Отмечается, что его яркость превышает 4,7 звездной величины, что ярче Венеры.
Meteor captured by my camera over the Chesapeake Bay/ mouth of the Potomac in the Northern Neck of Virginia. #meteor @capitalweather @WTOP @wusa9 @nbcwashington pic.twitter.com/BPePFwDXe5— jimdurrett (@jimdurrett) 17 апреля 2019 г.
Ранее сообщалось, что пассажиров самолета напугал странный объект в небе.
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