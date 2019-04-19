Выборы-2019: Кличко обратился к украинцам [ Редактировать ]
Во время второго тура выборов президента Украины, который состоится в это воскресенье - 21 апреля, украинцы должны продемонстрировать, что они сознательные граждане и цивилизованная нация. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Друзья! Хочу обратиться к вам как гражданин Украины, как мэр столицы Украины. Все, кто пойдет голосовать, каждый сделает свободный выбор на демократических президентских выборах. И второй их тур должен состояться так же - спокойно, законно, без манипуляций, без фальсификаций. Это очень важно - обеспечить прозрачность, законность, порядок", - сказал Кличко.
По словам мэра Киева, к выборам президента Украины, без преувеличения, приковано внимание всего цивилизованного мира. Следовательно, украинцы не должны поддаваться на возможные провокации.
"Мы, украинцы, должны продемонстрировать, что мы - сознательные граждане и цивилизованная нация. Мы не должны поддаваться на провокации и проявлять лишние эмоции. Ведь каждый из нас выбирает будущее нашего государства", - подчеркнул Виталий Кличко.
Раньше сообщалось о том, что дебатами кандидатов в президенты 19 апреля. А также опубликовано расписание дебатов на 19 апреля.
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