Не вішай ярлики! У столиці пройшла презентація капсульної колекції жіночих футболок з принтами проти гендерних стереотипів. Хто створив малюнки, як пройшов захід, та що думають про таку ініціативу відомі українки - далі у матеріалі.

"Сама собі олігархиня", "Моє тіло - не фон" для твоєї реклами та спитай мене коли я вийду заміж - ці гасла звучать ніби гімн сучасної жінки. Колекцію футболок з такими написами створила команда Одеського художнього музею. Дизайнерки кажуть, до роботи взялись у той же вечір, коли побачили посилання на конкурс "Не вішай ярлики" проекту "Я зможу".

Для нас это было своего рода челлендж, потому что в конкурсе говорилось о том, что это конкурс для украинских брендов, для брендов одежды и потом мы подумали, почему бы не изменить и этот стереотип о том, что музеи, благотворительные фонды не могут себя позиционировать как бренд. Мы решили от этого бренда и подаваться процесс был долгим очень в плане отбора картин. Сначала мы хотели брать работы более феминистичных работы Серебрякова. Художниц представленных в коллекции музея, но потом мы столкнулись с трудностью, чтобы визуально они перекладывались на изображения хорошо и дизайнеру было сложно с ними работать", - говорить Інна Белоус, засновниця фонду "Друзі музею"

На кожному виробі зображена жінки з картин, які є у колекції музею, а також текстовий меседж, пов'язаний із гендерними стереотипами. Організатори конкурсу кажуть, щойно побачили візуалізацію футболок - сумнів щодо переможця не було.

"У нас було майже 100 заявок дуже гарних дуже якісних, дуже важко було обрати, але одеський художній музей просто підкорив наші серця тому що ці роботи із колекції одеського художнього музею вони просто додали оці стереотипні твердження які є в Україні найбільш розповсюджені саме через це ми зрозуміли, що ця колекція є те що ми хочемо", - говорить Ольга Руднева, директорка фонду Олени Пінчук.

На презентації моделями стали відомі українки - телеведучі, рестораторки, мисткині та навіть політики. Дівчата кажуть, що у своєму житті самі не раз стикалися з ярликами, зображеними на футболках. І на жаль в Україні ХХІ сторіччя до сих пір доводиться чути такі фрази.

"Я здесь потому, что очень часто в моей жизни были стереотипы не мои, которые меня преследовали определенное время, что я многодетная мать, что многодетная мать не может работать и это бесконечно люди критикуют. Бесконечно сталкиваешься с этим, или что не может семейного бизнеса быть, как это мужчина и женщина будут работать как партнеры, всегда женщина где-то внизу дома", - говорить Олена Борисова, рестораторка.

Проект "Я зможу!" фонду Олени Пінчук спрямований на посилення ролі жінок в українському суспільстві та показати їм, що в Україні вони можуть досягти успіху в будь-якій сфері. Одеський художній музей, як лауреат конкурсу, отримав цільовий грант на суму 100 тисяч гривень, який вони планують використати на розвиток культурних проектів та популяризацію мистецтва. Самі ж футболки можна вже можна придбати у мережі магазинів "Всі. Свої" та в Одеському художньому музеї. Також, кожна з них міститиме біля цінника картонний ярлик пояснення, чому там написаний саме цей текст.