В Волынской области вблизи села Крупа Луцкого района произошло ужасное ДТП, вследствие которого погибли трое людей, среди которых - ребенок. Инцидент произошел сегодня, 21 апреля, сообщили "Волинські новини".

Сообщается, что пассажирский автобус Луцк - Тернополь совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Kangoo. В результате аварии погибло трое человек, которые находились в салоне легковушки, – мужчина, женщина и ребенок 2011 года рождения, который скончался в карете скорой помощи.

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На месте столкновения работает 8 бригад скорой. Как минимум, в результате ДТП пострадало 16 человек.

По словам очевидцев аварии, легковой автомобиль врезался в маршрутку, в результате чего она перевернулась.

Информацию о ДТП подтвердили правоохранители.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в области Виктор Гомоль, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус Луцк-Тернополь; на месте работает следственно-оперативная группа.

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