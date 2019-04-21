Українські телеканали озвучили данні власного екзит-полу [ Редактировать ]
Ще один екзит-пол сьогодні проводився для телеканалв "112-Україна" та "NewsOne". І ось які його результати. Володимир Зеленський набрав 73 відсотка голосів (73,7%). Петро Порошенко набрав 26 відсотків голосів (26,3%). Нагадаю, це дані на 6 вечора.
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