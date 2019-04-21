В ефірі програми "Подробиці вибору" експерт-криміналіст Анна Маляр та політичний експерт Володимир Фесенко розповіли про те, як може поводити себе Верховна Рада в найближчий час.

Чи вірите ви у сценарій з розпуском Верховної Ради?

Анна Маляр, експерт-криміналіст: В цьому питанні є дві площини - юридична і політична. Якщо ми говоримо про юридичну - буде дуже багато питань. З цієї точки зору його не може бути. І тоді виникає інша площина - політична. Або можлива історична доцільність якщо щось трапиться. Тоді вони пересилять собою юридичну сторону і може буде закрити очі на те, що юридично все зроблено коректно. Але якщо не буде історичної події - треба бути виключно в юридичному руслі. Пункти для розпуску дуже спірні.

Як буде себе поводити себе Верховна Рада в найближчий час?

Володимир Фесенко, політичний експерт: Я думаю, що не буде переформотування коаліції. Багато хто зараз "перевзувається у стрибку" і буде демонструвати певну лояльність. Але це вікно можливості буде невеличким. Вирішальний період для таких дій - найближчі декілька тижнів.

Анна Маляр, експерт-криміналіст: Якщо розпускається Рада - все одно 60 днів йде на передвиборчу кампанію. За ці 60 днів депутати мають прийняти якісь такі закони, які будуть для них корисними перед виборами.