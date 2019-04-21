К Зеленскому приехала полиция [ Редактировать ]
В штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского приехали представители полиции и составили акт правонарушения относительно незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования. Соответствующее видео опубликовано в YouTube "Зе! Президент".
На видео видно, как представитель полиции представляется Зеленскому и говорит, что должны реагировать на все нарушения избирательного законодательства, в том числе, и на нарушение кандидатов в президенты.
Полицейский спросил Зеленского, почему он продемонстрировал свой бюллетень.
Кандидат объяснил, что журналисты попросили показать бюллетень, перед тем как он его бросил в урну для голосований.
"Я не сориентировался и показал так", - сказал он.
После этого представитель полиции сказал, что должны составить админпротокол.
Зеленский ответил: "Хорошо. Нарушил. Закон есть закон".
В штабе прокомментировали, что вместе с Зеленским находится спикер его избирательного штаба Дмитрий Разумков и юристы и после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.
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