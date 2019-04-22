В России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов. Согласно нему, лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов. В Москве считают, что украинцы голосовали бы за кого угодно, лишь бы не за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Так, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев утверждает, что украинцы не задумывались над своим выбором, чтобы только не голосовать за оппонента Зеленского Петра Порошенко, пишет "ТАСС".

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Кроме того, российский политик считает, что Порошенко проиграл "не своим традиционным оппонентам, которые шли по его пятам все эти годы". Зеленского Косачев называет "новым и абсолютно не готовым соперником".

В Госдуме решили занять выжидательную позицию и последить за первыми шагами Зеленского.

"Что касается Зеленского, здесь не стоит спешить с выводами. Необходимо дождаться его первых шагов, чтобы понять, будет ли он действительно "слугой народа" Украины или будет продолжать политику в интересах "вашингтонского обкома", - заявил он.

Отреагировали на результаты экзит-полов и в российском МИД. Мария Захарова заявила, что после президентских выборов Украина может осуществить "перезагрузку".

"Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенационального порядка. Чтобы в следующий раз не пришлось, как сейчас, отключать от голосования миллионы собственных граждан", - утверждает Захарова.

Смотрите, как отреагировал на результаты сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.